Negli ultimi cinque anni, il Comune ha raccolto circa 26,5 milioni di euro attraverso sanzioni per violazioni del Codice della strada. Solo nel 2026, sono state emesse circa 80.000 multe per infrazioni legate alla sosta, generando circa 8 milioni di euro di entrate. Questi numeri si riferiscono alle multe pagate e alle sanzioni applicate per comportamenti irregolari nelle aree di sosta.

Prato, 23 luglio 2026 – U n tesoretto complessivo di 26 milioni e mezzo incassato dal Comune in cinque anni derivante dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Spulciando con dovizia le carte emerge una caratteristica positiva: l’aumento evidente degli incassi da parte dell’amministrazione. Che, per converso, certifica la crescita dei ’furbetti’ della strada. Sia che parliamo dei limiti di velocità, sia dei divieti di sosta. Il gettito è passato dai 3,5milioni del 2021 fino ai 7,8 del 2025 (+121%). Con gli accertamenti che hanno toccato nell’ultimo anno di riferimento quota 26,3 milioni, a fronte di una riscossione pari a 7,8 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe, 8 milioni di incassi. Contro i furbetti della sosta verbali a quota 80mila

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