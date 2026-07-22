In Toscana, le multe per eccesso di velocità hanno generato circa 57 milioni di euro, con Firenze che incassa quasi 20 milioni. Le sanzioni per infrazioni di questo tipo rappresentano oltre un terzo delle multe stradali totali in Italia. I dati sono stati elaborati dall’analisi di Facile.

Firenze, 22 luglio 2026 – Le multe per eccesso di velocità costituiscono oltre un terzo di tutte le sanzioni stradali staccate in Italia. Secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, nel 2025 in Toscana – tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione – i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (art.142 del Codice della strada) per un importo di oltre 36,7 milioni di euro. E se si sommano anche quelli dichiarati dalla Città metropolitana di Firenze (oltre 8,2 milioni di euro) e dalle amministrazioni provinciali (oltre 12,7 milioni di euro), la cifra complessiva supera i 57 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Multe velocità in Toscana, 57 milioni di euro di incassi: Firenze prima in classifica (quasi 20 milioni)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AUTOVELOX TRAPPOLA: Quali incassano di più (Classifica per Milioni Incassati)

Notizie e thread social correlati

Autovelox, Firenze resta la capitale delle multe: quasi 20 milioni di euro incassati in un annoFirenze ha incassato quasi 20 milioni di euro in un anno tramite multe per eccesso di velocità, rendendola la città italiana che ottiene i maggiori...

Autovelox, in cinque anni incassi da 306 milioni di euro solo nelle grandi città. Firenze al top con 86 milioniNegli ultimi cinque anni, le 21 principali città italiane hanno raccolto 306,5 milioni di euro dagli autovelox.

Temi più discussi: Autovelox in Toscana, la rivoluzione che non c’è. Il decreto ne spegne (in teoria) 137; Autovelox, Firenze è il Comune toscano che incassa di più dalle multe per eccesso di velocità; Autovelox, cambia tutto: 143 dispositivi in Toscana non sono omologati; Autovelox non omologati, spenti 569 dispositivi: ecco dove.

Gli autovelox fanno ricca la Maremma: solo Firenze incassa più di Orbetello e Grosseto con le multeLe strade della Maremma si confermano tra le più controllate d’Italia e, complice l'intenso traffico turistico e il piede pesante sull'acceleratore, portano una vera e propria pioggia d’oro nei bilanc ... corrieredimaremma.it

Multe per eccesso di velocità, il Comune di Arezzo guadagna 422 mila euro nel 2025Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti ... corrierediarezzo.it

Voglio andare in alcune città più piccole intorno alla Toscana. Dovrei tenere il mio hotel a Firenze e avventurarmi ogni giorno oppure restare in campagna e girare per vedere questi posti? reddit