Atac stretta contro i furbetti | controllati oltre 927mila passeggeri multe per quasi 2 milioni

Negli ultimi mesi, le autorità hanno intensificato i controlli sui mezzi pubblici nella città, verificando oltre 927.000 passeggeri. Sono state comminate multe per un totale vicino ai 2 milioni di euro, con l’obiettivo di contrastare l’evasione tariffaria. Questa attività fa parte di un più ampio piano di miglioramento della gestione del trasporto pubblico, che prevede il rafforzamento delle procedure di controllo e la lotta contro i furti di biglietti.

Roma, 20 maggio 2026 – Prosegue il potenziamento dei sistemi di controllo e repressione dell’ evasione tariffaria, una delle leve strategiche del nuovo piano industriale di ATAC. Nei primi tre mesi del 2026 il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4% rispetto al primo trimestre del 2025, superando i 927.000, quindi oltre diecimila al giorno. Cresciuto anche il numero delle sanzioni, arrivate a 45.219, il 2% in più del primo trimestre 2025. I ricavi da sanzioni, sempre nel confronto col primo trimestre 2025, sono aumentati dell’11%, arrivando a sfiorare 1,8 milioni di euro. Grazie all’introduzione di PagoPa e dei pos per il pagamento immediato delle sanzioni, inoltre, nel 2025, il 61% dei verbali redatti pagati entro i cinque giorni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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