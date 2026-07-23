Movimprese nel secondo trimestre 33mila attività in più

Nel secondo trimestre del 2026, il sistema imprenditoriale italiano ha registrato un saldo positivo di 33.000 attività, con più aperture che chiusure. Tra aprile e giugno sono state avviate più imprese rispetto a quelle che hanno cessato l’attività. La differenza tra nuove iscrizioni e cancellazioni si attesta a circa 32.000 unità. I dati confermano la stabilità del settore nel periodo considerato.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Il secondo trimestre del 2026 conferma la tenuta del sistema imprenditoriale italiano. Tra aprile e giugno il saldo tra nuove aperture e chiusure di imprese è positivo per 32.709 unità, risultato di 83.169 iscrizioni e 50.460 cessazioni (al netto delle cancellazioni d'ufficio). Il tasso di crescita si mantiene al +0,56%, lo stesso registrato nello stesso periodo del 2025, portando a 5.823.863 il numero complessivo delle imprese registrate. Nel corso del trimestre, le imprese artigiane hanno fatto registrare 21.542 iscrizioni e 16.341 cessazioni, con un saldo netto di +5.201 unità e un tasso di crescita del +0,43%, portando lo stock totale a 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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