Case in Toscana prezzi stabili nel secondo trimestre 2026 ma segnano un +3,3% rispetto ad un anno fa Firenze resta la più cara

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo trimestre del 2026, i prezzi delle case in Toscana sono rimasti quasi invariati rispetto ai tre mesi precedenti, con un aumento dello 0,2%. Su base annua, i prezzi sono cresciuti del 3,3%. Firenze si conferma come la città più costosa della regione.

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Firenzr, 7 luglio 2026 – Il mercato immobiliare toscano rallenta la corsa, ma continua a mantenersi su livelli elevati. Nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto ai tre mesi precedenti (+0,2%), mentre su base annua l'incremento raggiunge il 3,3%. Il valore medio delle case in vendita si attesta a 2.464 euro al metro quadrato, ben al di sopra della media nazionale, pari a 1.903 euro. La Toscana si conferma così la terza regione più cara d'Italia per acquistare casa. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Ufficio studi di idealista. Province, Pistoia e Livorno guidano i rialzi. L'andamento dei costi al metro quadrato non è uniforme sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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