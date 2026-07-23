mostra di auto storiche chiude ponte di mezzo

La mostra di auto storiche e moderne da competizione chiude il ponte di Mezzo. L’evento, organizzato dalla Squadra Corse Città di Pisa, si svolgerà sabato e celebra i trent’anni dell’associazione. La manifestazione prevede esposizioni statiche di veicoli di varie epoche e modelli. La chiusura del ponte di Mezzo è prevista durante la giornata di apertura.

Sabato si svolgerà la mostra statica di veicoli storici e moderni da competizione organizzata dalla Squadra Corse Città di Pisa in occasione dei trent’anni di attività dell’associazione. L’iniziativa, che prevede l’esposizione di vetture in piazza XX Settembre e sul Ponte di Mezzo, è condivisa con l’Archivio Storico Federighi. Dalle 11 di sabato alle 3 di domenica notte il Ponte di Mezzo rimarrà chiuso al transito veicolare. In piazza XX Settembre è stata disposta la temporanea soppressione dell’area pedonale per consentire il transito e la sosta dei veicoli partecipanti alla manifestazione. Su Lungarno Galilei, nel tratto compreso tra via Silvestri e piazza San Sepolcro, istituito divieto di sosta con rimozione coatta nella stessa fascia oraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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