Ita Airways celebra le uniformi storiche di Alitalia | la mostra

Notizia in breve

Ita Airways ha inaugurato una mostra dedicata alle uniformi storiche di Alitalia, evidenziando il patrimonio della compagnia. L’evento si è svolto presso l’aeroporto di Fiumicino e presenta diversi capi d’abbigliamento che rappresentano le varie epoche del precedente vettore. La mostra include uniformi indossate da piloti, hostess e personale di terra, tutte esposte in un’area dedicata all’interno del terminal.