Ita Airways celebra le uniformi storiche di Alitalia | la mostra
Ita Airways ha inaugurato una mostra dedicata alle uniformi storiche di Alitalia, evidenziando il patrimonio della compagnia. L’evento si è svolto presso l’aeroporto di Fiumicino e presenta diversi capi d’abbigliamento che rappresentano le varie epoche del precedente vettore. La mostra include uniformi indossate da piloti, hostess e personale di terra, tutte esposte in un’area dedicata all’interno del terminal.
Fiumicino, 22 luglio 2026 – Ita Airways valorizza il marchio Alitalia, acquisito quale importante asset distintivo del patrimonio della Compagnia, attraverso un’iniziativa culturale ed espositiva dedicata alle uniformi storiche di Alitalia, non più operativa dal 2021, come testimonianza della storia del volo italiano e del patrimonio di stile che hanno contribuito a rendere il marchio Alitalia un simbolo riconosciuto nel mondo. Un racconto che attraversa decenni di eleganza, innovazione e cultura del servizio, mettendo al centro il valore del Made in Italy e la capacità della moda italiana di interpretare, stagione dopo stagione, l’evoluzione del viaggio aereo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
I Witnessed Syrias FIRST Military Parade After Liberation in ALEPPO, One Year Later (Many WEAPONS)
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