' Auto moto storiche in centro storico' compie 18 anni | in mostra veicoli dagli anni ' 30 fino ai 2000

Una manifestazione dedicata alle auto e moto storiche compie 18 anni. Per l’occasione, vengono esposti veicoli datati dagli anni '30 fino ai primi 2000. La mostra si svolge nel centro storico e presenta una selezione di veicoli d’epoca di varie epoche. La celebrazione segna il diciottesimo anniversario dell’evento, che ogni anno richiama appassionati e collezionisti.

La candelina sulla torta è la numero 18: stiamo parlando di ‘Auto moto storiche in centro storico’ che diventa maggiorenne. L'evento dedicato al meglio del motorismo storico si terrà sabato 30, in centro a partire dalle 15, e si chiuderà nel tardo pomeriggio con la tradizionale sfilata in piazza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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La festa delle auto storiche di Perugia: un viaggio tra ricordi e passione

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