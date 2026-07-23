Mostra del Cinema di Venezia 2026 | svelato il programma dell’83ª edizione tra Nanni Moretti Anna Foglietta Oasis e intelligenza artificiale

È stato annunciato il programma dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2026 al Lido. La manifestazione vedrà la partecipazione di registi e attori come Nanni Moretti e Anna Foglietta. Tra i temi trattati ci sono anche l’intelligenza artificiale e la musica dei Oasis. La presentazione ufficiale del programma è avvenuta il 23 luglio 2026.

L’ 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia prende ufficialmente forma. È stato presentato oggi, 23 luglio 2026, il programma della prestigiosa manifestazione, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. A illustrare la selezione sono stati Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra, che hanno annunciato un’edizione ricca di cinema d’autore, grandi nomi internazionali, documentari, serie TV e sperimentazioni tecnologiche. Cinque film italiani in Concorso. L’Italia sarà protagonista anche quest’anno con cinque opere in gara per il Leone d’Oro: Una selezione che conferma la vitalità del cinema italiano contemporaneo, capace di alternare autori affermati e nuove voci. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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Venice Film Festival Reveals 2026 Lineup! | Live Updates & Major Highlights

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