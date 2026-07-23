Mostra del Cinema | da Nanni Moretti agli Oasis cosa vedremo a Venezia 83
A Venezia si terrà la 83ª Mostra del Cinema, con film di registi come Nanni Moretti e la presenza di artisti musicali come gli Oasis. Il festival si svolgerà a fine agosto e presenterà una selezione di pellicole italiane e internazionali. La manifestazione include anche eventi, incontri e proiezioni, senza ancora comunicare dettagli specifici sui titoli o sui partecipanti.
Venezia, 23 luglio 2026 – «Dal programma di quest'anno esce rafforzata l'idea del cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale. Tutti i maggiori problemi del contemporaneo si trovano riflessi o echeggiati in film che non si accontentano di essere semplice cronaca, ma si traducono in storie e narrazioni elaborate attraverso il linguaggio più potente che esista, quello del cinema». Dalla sede della Biblioteca dell’Archivio Storico della Biennale, il direttore artistico Alberto Barbera ha presentato il programma dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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