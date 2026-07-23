Mostra del Cinema | da Nanni Moretti agli Oasis cosa vedremo a Venezia 83

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Venezia si terrà la 83ª Mostra del Cinema, con film di registi come Nanni Moretti e la presenza di artisti musicali come gli Oasis. Il festival si svolgerà a fine agosto e presenterà una selezione di pellicole italiane e internazionali. La manifestazione include anche eventi, incontri e proiezioni, senza ancora comunicare dettagli specifici sui titoli o sui partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venezia, 23 luglio 2026 – «Dal programma di quest'anno esce rafforzata l'idea del cinema come straordinario strumento di conoscenza del reale. Tutti i maggiori problemi del contemporaneo si trovano riflessi o echeggiati in film che non si accontentano di essere semplice cronaca, ma si traducono in storie e narrazioni elaborate attraverso il linguaggio più potente che esista, quello del cinema». Dalla sede della Biblioteca dell’Archivio Storico della Biennale, il direttore artistico  Alberto Barbera ha presentato il programma dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

mostra del cinema da nanni moretti agli oasis cosa vedremo a venezia 83
© Quotidiano.net - Mostra del Cinema: da Nanni Moretti agli Oasis, cosa vedremo a Venezia 83
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Venezia 2026 svela il programma: da Nanni Moretti a Danny Boyle, tutti i film della MostraLa Mostra di Venezia 2026 presenta il suo programma, includendo film di registi come Nanni Moretti e Danny Boyle.

Mostra del Cinema di Venezia 2026: annunciata la giuria internazionale di Venezia 83 presieduta da Maggie GyllenhaalLa giuria internazionale di Venezia 83, che assegnerà il Leone d’Oro e altri premi, è stata annunciata.

Temi più discussi: Mostra del Cinema di Venezia 2026, Ink di Danny Boyle è il film di apertura; Ink di Danny Boyle è il film d’apertura della Biennale Cinema 2026; Biennale Cinema, Venezia 2026: programma, Clooney Leone d'Oro; Aspettando la Mostra del Cinema di Venezia 2026, presentati 7 film in concorso, 1 è italiano.

mostra del cinema mostra del cinema daLa Mostra del Cinema di Venezia punta sui grandi autori: Herzog, Kore-eda, McDonagh e il ritorno di MorettiLa Mostra del Cinema di Venezia presenta il programma dell'83esima edizione: cinque film italiani in concorso, il ritorno di Nanni Moretti, grandi registi internazionali e numerose star sul red carpet ... msn.com

mostra del cinema mostra del cinema daMostra del Cinema di Venezia 2026: Amelio e Martone gli italiani fuori concorso, Moretti in concorsoIl direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera (Scott A Garfitt/Invision/AP) ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web