Mostra del Cinema | da Nanni Moretti agli Oasis cosa vedremo a Venezia 83

Notizia in breve

A Venezia si terrà la 83ª Mostra del Cinema, con film di registi come Nanni Moretti e la presenza di artisti musicali come gli Oasis. Il festival si svolgerà a fine agosto e presenterà una selezione di pellicole italiane e internazionali. La manifestazione include anche eventi, incontri e proiezioni, senza ancora comunicare dettagli specifici sui titoli o sui partecipanti.