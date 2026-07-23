Mostra del Cinema di Venezia 2026 gli ospiti più attesi e il programma completo

La Mostra del Cinema di Venezia 2026 si terrà dal 2 al 12 settembre. Sono stati annunciati i film in programma, con il ritorno di registi come Nanni Moretti, Werner Herzog e Martin McDonagh.

Tutto pronto per la Mostra del Cinema di Venezia 2026, in programma dal 2 al 12 settembre: il direttore Alberto Barbera ha infatti annunciato i film in programma, salutando il ritorno di Nanni Moretti e di cineasti internazionali come Werner Herzog e Martin McDonagh. Moltissime le star attese in Laguna, a cominciare da Oasis e Russel Crowe. Mostra del Cinema di Venezia 2026, i film in gara. Dai grandi del cinema italiano ai maestri del Vecchio Continente, passando ovviamente per i big di Hollywood: il programma della Mostra del Cinema di Venezia 2026 sarà più variegato che mai. I titoli in concorso includono: Succederà Questa Notte di Nanni... 🔗 Leggi su Dilei.it

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