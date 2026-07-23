Biennale Cinema Venezia 2026 | alle 11 | 00 la diretta del programma completo

Da metropolitanmagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 11:00 di oggi, sulla pagina ufficiale, è iniziata una diretta streaming per annunciare il programma completo della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, prevista dal 2 al 12 settembre 2026. La presentazione ha svelato tutte le sezioni e i titoli che parteciperanno all’evento, che si svolgerà nella città lagunare. La diretta ha mostrato anche le date e le modalità di partecipazione.

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Oggi giovedì 23 luglio alle ore 11:oo si tiene la diretta streaming sulla pagina ufficiale della Biennale Cinema Venezi a. La 83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica   (Venezia, 2 > 12 settembre 2026) ha finalmente rivelato il suo programma completo. Ecco quali anteprime e quali ospiti ci aspettano! Il cinema pronto a sbarcare in Laguna. Intervengono Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia Alberto Barbera, Direttore Artistico del Settore Cinema. Nella diretta vengono svelati uno ad uno i film e le maestranze che verranno presentate all’83esima edizione della Biennale Cinema Venezia di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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