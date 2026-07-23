Biennale Cinema Venezia 2026 | alle 11 | 00 la diretta del programma completo

Notizia in breve

Alle ore 11:00 di oggi, sulla pagina ufficiale, è iniziata una diretta streaming per annunciare il programma completo della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, prevista dal 2 al 12 settembre 2026. La presentazione ha svelato tutte le sezioni e i titoli che parteciperanno all’evento, che si svolgerà nella città lagunare. La diretta ha mostrato anche le date e le modalità di partecipazione.