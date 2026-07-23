Un uomo di 33 anni ha perso la vita in un incidente sulla statale 131 vicino a Olbia dopo aver preso contromano, probabilmente a seguito di una lite con la moglie. Il veicolo si è schiantato, causando la morte del conducente. Il figlio di 9 anni, che era a bordo, è stato salvato e non ha riportato ferite gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Grave incidente stradale in Sardegna. Un uomo di 33 anni è morto in uno schianto avvenuto sulla statale 131 nella zona di Olbia. Salvo il figlio di 9 anni che era in auto con lui. Secondo una prima ricostruzione, sembra che poco prima dell’incidente l’automobilista avesse litigato con la moglie, lasciandola a piedi. L’uomo Avrebbe quindi imboccato contromano la statale, per poi schiantarsi contro le barriere in cemento di un cantiere stradale. Incidente sulla statale vicino Olbia L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì 22 luglio sulla statale 131 Dcn nel territorio di Budoni, nel nord-est della Sardegna. Un uomo è morto e un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito dopo che l’auto su cui viaggiavano si è scontrata contro le barriere new jersey che delimitano un cantiere stradale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morto nell'incidente sulla statale a Olbia presa contromano dopo la lite con la moglie, salvo il figlio

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