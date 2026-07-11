A Matera tir precipita dal cavalcavia sulla Statale 7 nell' incidente morto il camionista 50enne

Da virgilio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tir è caduto da un cavalcavia sulla Statale 7 a Matera, provocando la morte del conducente, un uomo di 50 anni proveniente dalla provincia di Taranto. L’incidente si è verificato lungo la strada statale e ha causato la perdita del mezzo e la morte del camionista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

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A Matera, lungo la Strada Statale 7, un tir ha sfondato le barriere precipitando da un cavalcavia. Morto il conducente, un 50enne originario della provincia di Taranto. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dall’abitacolo l’autotrasportatore ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Matera, tir precipita dal cavalcavia La vittima è un camionista di 50 anni Gli accertamenti e il recupero del mezzo Un camionista di 37 anni morto sulla A1 Matera, tir precipita dal cavalcavia L’incidente è all’altezza del chilometro 570 della Statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera Centro. Alle 2:50 di notte il mezzo pesante ha perso il controllo, uscendo di strada e finendo nel vuoto dopo aver sfondato le barriere del cavalcavia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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