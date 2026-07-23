Un uomo di 34 anni di Olbia è morto in un incidente stradale dopo aver imboccato contromano una strada statale. Secondo quanto riferito, aveva avuto una lite con la moglie e aveva fatto scendere la donna dall'auto, lasciandola sul ciglio della strada. Successivamente, ha ripreso la marcia con il figlio di 10 anni a bordo, imboccando la strada in senso opposto e perdendo il controllo del veicolo. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente.

Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni, residente a Olbia, dopo una violenta lite con la moglie avrebbe fatto scendere la donna dall'auto, lasciandola lungo la strada, per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le quattro di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento installata in un cantiere Anas. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. La macchina si è accartocciata sul lato del guidatore, mentre il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Olbia, abbandona la moglie dopo una lite: imbocca la statale contromano e muore

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