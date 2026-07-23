Un uomo di 48 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dopo essere rimasto senza vita per diversi giorni. I vicini, preoccupati perché non lo vedevano da tempo e senza risposta, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che hanno constatato il decesso. La scena è stata vegliata dal suo cane, rimasto accanto al proprietario. Le cause della morte sono in fase di accertamento.

La Spezia, 23 luglio 2026 – Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme: non lo vedevano da alcuni giorni e hanno chiamato i soccorsi, visto che non rispondeva. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’abitazione hanno trovato il 48enne senza vita; era lì da alcuni giorni e a vegliarlo c’era il suo cane. Disidratato, ma complessivamente in buone condizioni di salute. Una scoperta che ha destato forte emozione nel quartiere dei Boschetti, dove l’uomo viveva: era molto noto, perché lo si vedeva spesso passare lungo tempo con il suo amato cane e un libro nella cattedrale di Cristo Re. Una presenza abituale, ormai una sorta di cartolina del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in casa da giorni, 48enne vegliato dal suo amato cane

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