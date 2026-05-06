Morto l'attore Vincenzo La Marca il corpo trovato senza vita vegliato dal suo cagnolino

È deceduto all'età di 68 anni l’attore proveniente dalla provincia di Ascoli Piceno, trovato senza vita nella sua casa. Il corpo è stato scoperto senza segni evidenti di violenza e, accanto a lui, si trovava il suo cagnolino, che lo vegliava. Le autorità hanno avviato le verifiche del caso per chiarire le cause del decesso. La notizia si è diffusa tra amici e conoscenti della zona.

È morto all'età di 68 anni Vincenzo La Marca, attore ascolano, trovato senza vita nella sua abitazione, a vegliarlo c'era il suo amato cagnolino. Insieme al fratello Emilio, scomparso un mese fa, ha dedicato la sua vita al teatro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: “È il suo corpo”. Ivan trovato senza vita lungo il fiume: la scoperta choc, perché era conosciuto La figlia di Tommy Lee Jones morta per overdose: il corpo dell’attrice era stato trovato senza vita in hotelA distanza di oltre un mese dal decesso, vengono confermate le cause della morte di Victoria Lee Jones, attrice e figlia del celebre Tommy Lee Jones. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Improvviso malore stronca l’attore Vincenzo La Marca. Insieme al fratello Emilio, morto da poco, è stato protagonista del teatro brillante; Morto l’attore Vincenzo La Marca, il corpo trovato senza vita vegliato dal suo cagnolino; Cartoceto, addio a Silvano Manotta indimenticato maestro di calcio e vita; Si è spento Umberto Mastellarini, ex presidente della Samb. Indimenticabile la stagione con la sfida ai playoff contro il Napoli. Vincenzo La Marca, l'attore trovato morto in casa: il cadavere vegliato dal cagnolino, un mese fa era mancato il fratelloA poche settimane dalla scomparsa del suo amatissimo fratello Emilio, purtroppo anche Vincenzo La Marca ci ha lasciati. L’attore, ... msn.com Un gioco erotico finito male, una morte e anni di processi. Il Tribunale di Alessandria ha stabilito un risarcimento di circa 450mila euro per la moglie e i tre figli di un uomo morto l’11 luglio 2016, dopo ore di agonia, in seguito a un bondage sfuggito al controll - facebook.com facebook Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare ift.tt/Aiy6NSR x.com