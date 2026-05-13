Uomo morto in casa da giorni vegliato dalla moglie in avanzano stato di decomposizione a Cefalù | disposta autopsia

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Cefalù, dove si trovava in stato di decomposizione da diversi giorni. La moglie, presente in casa, si è accorta della sua assenza solo quando la situazione è diventata evidente. La polizia ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, che si ipotizza risalire a diversi giorni fa. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti.

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Il decesso probabilmente risale a giorni fa ma in tutto questo tempo nessuno si era accorto di nulla. Accanto al cadavere rinvenuta anche la moglie che era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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