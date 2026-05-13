Uomo morto in casa da giorni vegliato dalla moglie in avanzano stato di decomposizione a Cefalù | disposta autopsia

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Cefalù, dove si trovava in stato di decomposizione da diversi giorni. La moglie, presente in casa, si è accorta della sua assenza solo quando la situazione è diventata evidente. La polizia ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, che si ipotizza risalire a diversi giorni fa. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti.

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Il decesso probabilmente risale a giorni fa ma in tutto questo tempo nessuno si era accorto di nulla. Accanto al cadavere rinvenuta anche la moglie che era in stato confusionale ed è stata portata in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Savona, cadavere in decomposizione trovato nei boschi: disposta l’autopsia, indagini in corsoUn cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei boschi tra Savona e Albissola. Disposta l'autopsia sull'uomo trovato morto nel canale: ancora ignota l'identità della vittimaProseguono le indagini degli investigatori per svelare il mistero attorno alla morte dell'uomo trovato morto da alcuni passanti venerdì mattina Si... Temi più discussi: Morto in casa a Barbanella, la scientifica sul posto. Mistero sulle cause; Grosseto, muore in casa: sangue nella stanza e circostanze da chiarire, lunghi rilievi; Trovato morto in casa a 51 anni: l’allarme lanciato dalla moglie; Non vede il vicino di casa da giorni e dà l'allarme: trovato senza vita nel letto di casa. Un uomo di 71 anni Giuseppe Longo è stato trovato morto in casa in via Spinuzza a Cefalù dai vigili del fuoco in avanzato stato di composizione. x.com Storia di un'antologia horror in cui un uomo incontra la Morte, scopre la sua vera data di morte, diventa senza paura e in seguito collabora con la Morte reddit Uomo trovato morto in casa, la moglie veglia il corpo ormai in decomposizioneLa macabra scoperta fatta alle porte di Palermo. L'autopsia dovrà accertare le cause del decesso e le tempistiche. La donna portata in ospedale per accertamenti ... today.it Grosseto, uomo trovato morto a Barbanella: sangue in casa e indagini aperteGROSSETO – Pigiama addosso, sangue sul pavimento, casa in disordine. È la scena che ha trasformato un normale pomeriggio di domenica in via Giacosa, nel quartiere Barbanella, in un caso da chiarire. U ... msn.com