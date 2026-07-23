Morti in piscina il Parlamento approva la norma sulla sicurezza | giro di vite su bocchettoni griglie e cuffiefi
Il Parlamento ha approvato all’unanimità un nuovo articolo al decreto Sport, con 244 sì e nessun no, che introduce norme più stringenti sulla sicurezza delle piscine. La misura riguarda specificamente i bocchettoni, le griglie e le cuffie di protezione, in risposta ai recenti incidenti mortali in vasca. La norma, presentata dalla commissione Cultura e con il sostegno del governo, mira a rafforzare i controlli e le regolamentazioni per prevenire tragedie simili.
Via libera unanime, da parte dell’Aula della Camera, con 244 sì e nessun voto contrario, a un articolo aggiuntivo al decreto Sport, presentato dalla commissione Cultura di Montecitorio, con il parere favorevole del governo, sulla sicurezza delle piscine, in particolare sui bocchettoni, alla luce dei recenti fatti di cronaca. “ Nelle piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica- si legge nel testo- ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque quali griglie di fondo, bocchettoni o ogni altro materiale allo scopo utilizzato, deve garantire la sicurezza atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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