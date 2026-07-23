Morti in piscina il Parlamento approva la norma sulla sicurezza | giro di vite su bocchettoni griglie e cuffiefi

Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato all’unanimità un nuovo articolo al decreto Sport, con 244 sì e nessun no, che introduce norme più stringenti sulla sicurezza delle piscine. La misura riguarda specificamente i bocchettoni, le griglie e le cuffie di protezione, in risposta ai recenti incidenti mortali in vasca. La norma, presentata dalla commissione Cultura e con il sostegno del governo, mira a rafforzare i controlli e le regolamentazioni per prevenire tragedie simili.