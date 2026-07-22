Morti in piscina arriva la legge o meglio l’emendamento | le vasche con i bocchettoni di aspirazione fuori norma rischiano la chiusura
Un emendamento al decreto legge sport approvato alla Camera stabilisce che le piscine con bocchettoni di aspirazione non conformi alle norme rischiano la chiusura. La norma mira a prevenire incidenti e morti legati a impianti di aspirazione non a norma. La disposizione riguarda tutte le vasche dotate di sistemi di aspirazione che non rispettano le specifiche di sicurezza previste. La legge entra in vigore non appena sarà approvata definitivamente.
Le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma rischiano la chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport in esame in Aula alla Camera. La proposta di modifica bipartisan, presentata dalla commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi, prevede che se non viene sanata la mancanza, c’è la chiusura dell’impianto. Gli impianti coinvolti nella nuova normativa. L’emendamento, sottolinea il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli, nasce «anche alla luce degli ultimi incidenti, in modo da garantire che nelle piscine ci siano tutte le attenzioni previste dal punto di vista tecnologico per evitare che i flussi di aspirazione comportino rischi per i bagnanti». 🔗 Leggi su Open.online
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