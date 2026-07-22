pavia pensionato investe e uccide 16enne viaggiava su un monopattino senza casco e luci

Notizia in breve

Un giovane di 16 anni è stato investito e ucciso da un'auto nella notte tra martedì e mercoledì a Bosnasco, vicino Pavia. L'incidente è avvenuto in via Emilia, nella località Cardazzo, pochi minuti prima di mezzanotte. Il ragazzo stava viaggiando su un monopattino senza casco e luci. La vettura coinvolta era guidata da un pensionato che aveva investito il minore e si è fermato subito dopo l'impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è deceduto.