Pavia pensionato investe e uccide 16enne Viaggiava su un monopattino senza casco e luci
Un giovane di 16 anni è stato investito e ucciso da un'auto nella notte tra martedì e mercoledì a Bosnasco, vicino Pavia. L'incidente è avvenuto in via Emilia, nella località Cardazzo, pochi minuti prima di mezzanotte. Il ragazzo stava viaggiando su un monopattino senza casco e luci. La vettura coinvolta era guidata da un pensionato che aveva investito il minore e si è fermato subito dopo l'impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è deceduto.
Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso da un’auto a Bosnasco, vicino Pavia. La tragedia è avvenuta nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, pochi minuti prima di mezzanotte, lungo la via Emilia in località Cardazzo. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvare K. S. M., ragazzo di origini libiche residente a Stradella. Il giovane alla guida di un monopattino, risultato poi privo di copertura assicurativa, viaggiava in un tratto di strada poco illuminato, senza casco, luci e giubbotto catarifrangente. I carabinieri del reparto radiomobile della compagnia di Stradella hanno aperto un’inchiesta per chiarire dinamica e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Pavia.
Notizie e thread social correlati
Pavia, monopattino travolto da un'auto: muore 16enne, girava senza casco né luciUn ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale in località Cardazzo, nel Pavese.
Pavia, 16enne in monopattino travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco. Era senza luce e senza cascoUn ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico sulla statale a Bosnasco, in località...