Il medico rianimatore è arrivato 45 minuti dopo l'allerta della polizia, mentre i soccorsi erano già in atto senza successo. La chiamata di emergenza è stata fatta prima dell'intervento, ma l'automedica non era disponibile. Secondo le ricostruzioni, i tentativi di rianimazione sono stati effettuati dal personale del 118 prima dell'arrivo del medico. La vittima, un uomo di 42 anni, è deceduta durante il tentativo di soccorso.

Secondo quanto finora ricostruito dall'indagine, nel caso della morte del 42enne marocchino ci sarebbero stati ritardi nei soccorsi: dopo la chiamata della Polizia già in loco, il medico rianimatore sarebbe arrivato quando ormai il 118 aveva tentato manovre di rianimazione senza ottenere risultati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Fakir, "ritardo nei soccorsi, medico rianimatore arrivò 45 minuti dopo alert di Polizia: automedica non disponibile"

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