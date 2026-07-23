Domenica mattina, due agenti sono intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna per una persona in crisi psichica. Hanno richiesto un’ambulanza con automedica al 118, ma la centrale ha risposto che non era disponibile. Poco dopo, la persona è morta. La polizia ha chiesto un medico, ma anche questa richiesta è rimasta senza risposta. La vittima, conosciuta come Fakir, è deceduta sul posto.

BOLOGNA - Quando i due poliziotti domenica mattina sono arrivati al quartiere Pilastro, a Bologna, per prima cosa hanno chiamato il 118 chiedendo l’invio di un’ambulanza «con automedica» per una persona «in crisi psichica». È Abderrahim Fakir, l’uomo che circa 45 minuti dopo sarà ormai senza vita. Lo ripetono due volte, i poliziotti, assicura il loro legale Gabriele Bordoni, che è necessario l’intervento di un medico: la telefonata è registrata ed è già stata acquisita dalla Procura. Ma dalla centrale rispondono che in quel momento l’automedica non è disponibile. Questo è il primo punto cruciale che l’inchiesta per omicidio colposo... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte Fakir, gli agenti chiesero un medico. La centrale: non è disponibile

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Un video che mostra gli ultimi momenti di Abderrahim Fakir, nato in Marocco, che stava lottando per respirare mentre era detenuto dalla polizia a Bologna, in Italia, ha suscitato proteste che chiedono risposte sulla sua morte. reddit

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Fakir, in un nuovo video i trenta minuti di panico. E gli agenti ora sono sottoposti a indagineÈ sdraiato per terra Abderrahim Fakir. I piedi poggiati su un muretto. Le scarpe abbandonate nello spiazzo, vicino alle scale che portano all'area parcheggio di via Italo Svevo, ... ilmessaggero.it