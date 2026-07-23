La nipote di Abderrahim Fakir, morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento di polizia, ha dichiarato che non si tratta di una storia da archiviare e che la sua vita aveva valore. Fakir, di 43 anni, è deceduto mentre veniva immobilizzato dalle forze dell’ordine. La famiglia chiede giustizia e ha affermato che non rimarranno in silenzio.

“Non è una storia da archiviare”, non è un’esistenza da ridurre a un semplice titolo di cronaca: Abderrahim Fakir, il 43enne morto nel quartiere Pilastro a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia, “era un uomo buono e la sua vita aveva valore “. A parlare è la nipote Yossra in un video diffuso dai legali della famiglia. La giovane rende omaggio allo zio e prende le distanze dalle polemiche politiche: “Faccio oggi questo video per farvi capire chi era mio zio e per dare voce alla persona che è stata. In questi giorni si stanno dicendo tante cose sulla sua vita privata e su quello che è successo, ma oggi non sono qui per fare polemiche, non sono qui per alimentare odio e non mi interessa la politica e non voglio soprattutto puntare il dito contro nessuno”, sottolinea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte Fakir, la nipote: “Era un uomo buono e la sua vita aveva valore. Chiediamo giustizia, non staremo in silenzio”

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Morte Fakir, la nipote: «Bologna non merita gli scontri, chiediamo giustizia e rispetto»

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