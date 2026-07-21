La nipote di Fakir ha dichiarato che la famiglia condanna gli scontri avvenuti dopo l’intervento in piazza. Ha aggiunto che Bologna non merita violenza e ha chiesto giustizia e rispetto. La famiglia si è dissociata dai disordini, sottolineando di non condividere le modalità delle proteste. La sua posizione è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica.

“Noi come famiglia ci discostiamo completamente dai disordini avvenuti dopo l’intervento in piazza. Non siamo assolutamente d’accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, dove sono nata e cresciuta, e vederla così, vedere il centro storico maltrattato a me e alla mia famiglia colpisce profondamente. Bologna non merita questo. Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata da questi fatti. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza”. Così Yossra Fakir, nipote dell’uomo deceduto a Bologna durante l’intervento delle forze dell’ordine, in collegamento con una conferenza stampa in Senato organizzata dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Lapresse.it - Morte Fakir, la nipote: "Bologna non merita gli scontri, chiediamo giustizia e rispetto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morte Fakir, la nipote: Bologna non merita gli scontri, chiediamo giustizia e rispetto

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir, a Bologna il presidio organizzato dal sindaco Pd. La nipote della vittima: “Chiediamo giustizia”A Bologna, nel cuore della piazza principale, si è svolto un presidio organizzato dal sindaco del Partito Democratico, con centinaia di persone...

Il video della nipote di Fakir che legge la lettera in piazza Nettuno: «Non chiediamo odio ma verità e giustizia»In piazza Nettuno a Bologna, la nipote di Abderrahim Fakir ha letto una lettera davanti a un pubblico di cittadini, affermando che non si chiedono...

Temi più discussi: Bologna, presidio per Fakir: Verità, giustizia e dignità; Piazza Nettuno gremita per Fakir, la nipote: Non chiediamo odio, non era un numero | FOTO; Il video della nipote di Fakir che legge la lettera in piazza Nettuno: Non chiediamo odio ma verità e giustizia; Morto al Pilastro, in migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia.

Morte Fakir,a Bologna il presidio organizzato dal sindaco Lepore,La nipote della vittima: Chiediamo giustizia. Poco fa sparati dalla polizia lacrimogeni e forti momenti di tensione. x.com

Morte Fakir, la nipote: Bologna non merita gli scontri, chiediamo giustizia e rispetto(LaPresse) - Noi come famiglia ci discostiamo completamente dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di ... ilmattino.it

Bologna nel caos dopo la morte di Fakir, Meloni: Inaccettabile, serve accertare la verità con rigoreLa premier dopo la morte di Fakir e gli scontri: Irresponsabile alimentare un clima di odio verso un Corpo dello Stato ... affaritaliani.it