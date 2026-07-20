La procura di Bologna ha aperto un’indagine sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica mentre due agenti lo immobilizzavano a terra. La notizia è stata comunicata lunedì mattina, senza che siano stati ancora avviati procedimenti nei confronti degli agenti coinvolti. La vicenda riguarda un’azione di polizia durante un intervento, ma non risultano al momento indagati gli agenti coinvolti nell’episodio.

Lunedì mattina la procura di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un’inchiesta sulla morte dell’uomo di origini marocchine Abderrahim Fakir, avvenuta domenica mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. La procura ha anche detto che gli agenti non sono indagati, almeno non nell’accezione con cui lo si intende solitamente. È una scelta che può apparire inconsueta per un caso come questo, e in effetti è una novità, che dipende da una nuova norma introdotta dal governo lo scorso febbraio con un “decreto sicurezza”. La norma ha modificato il codice di procedura penale nella parte in cui descrive come deve avvenire l’iscrizione delle persone come indagate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Perché gli agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna non sono indagati

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