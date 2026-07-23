Il video delle bodycam mostrano le mani di un agente di polizia poggiate su Abderrahim Fakir, ma anche su un’altra persona vestita con una maglietta bianca. Prima dell’intervento, il 42enne avrebbe avuto un contatto con questa persona. Le immagini sono state trasmesse dal Tg1, evidenziando la presenza di più soggetti coinvolti negli attimi precedenti all’intervento delle forze dell’ordine.

Le mani dell’agente di polizia poggiate su Abderrahim Fakir, ma anche su un’altra persona con indosso una maglietta bianca e con cui il 42enne avrebbe avuto un contatto prima dell’intervento della polizia. È un frammento delle immagini della bodycam di uno dei due agenti intervenuto domenica 19 luglio al Pilastro a Bologna mostrato in esclusiva al Tg1. Nelle immagini si vede Fakir cadere a terra dopo il contatto con la persona che indossa la maglietta bianca: a quel punto inizierebbero le manovre degli agenti per contenerlo. Il video delle bodycam è stato consegnato in Procura, oltre a un altro in cui si vedono i soccorritori praticare le manovre di rianimazione sul Fakir che ha i polsi e i piedi legati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morte Fakir, al Tg1 il video delle bodycam degli agenti: “Contatto con un’altra persona”

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Così è stato fermato Fakir, al Tg1 le immagini della bodycam

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