Fakir il video esclusivo del Tg1 | le immagini dalla bodycam degli agenti il contatto con un' altra persona
Il Tg1 ha trasmesso in esclusiva le immagini della bodycam degli agenti intervenuti domenica scorsa a Bologna per fermare Abderrahim Fakir. Le riprese mostrano tutte le fasi dell’intervento, inclusi i contatti con una persona presente sul luogo. Le immagini sono state diffuse durante un servizio televisivo, offrendo una visione diretta dell’azione delle forze dell’ordine in quel momento.
Il Tg1 ha mostrato in esclusiva le immagini della body Cam dei poliziotti intervenuti per fermare Abderrahim Fakir domenica scorsa a Bologna. Il video mostra la progressione di tutte fasi dell'intervento della polizia. E' da poco passato mezzogiorno e le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir, che sull'uomo con cui è venuto a contatto. Dopo aver atteso 40 minuti sperando che si calmasse, gli agenti temono che la situazione possa degenerare perché il 42enne si sarebbe scagliato contro un'auto. La bodycam privata del poliziotto riprende i momenti in cui Fakir viene placcato e immobilizzato, l'arrivo dei soccorritori e la rianimazione. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it
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