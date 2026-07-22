Una bodycam ha ripreso Fakir in stato confusionale prima dell’intervento della polizia, poco prima della sua morte. L’immagine mostra il momento in cui l’uomo viene immobilizzato e morsi da un agente. La registrazione è al centro dell’inchiesta sulla morte di Fakir, avvenuta domenica mattina nel quartiere Pilastro di Bologna.

La bodycam accesa prima che la situazione precipiti. È questo uno degli elementi centrali nell’inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il quarantaduenne deceduto domenica mattina al quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato immobilizzato durante un intervento della polizia. Come riportato dal Corriere, il dispositivo indossato dal capopattuglia avrebbe registrato circa venti minuti, documentando l’intera sequenza: dai primi comportamenti aggressivi dell’uomo fino all’arrivo dei soccorritori e al drammatico epilogo. Una ricostruzione che potrebbe risultare decisiva per comprendere non soltanto gli ultimi istanti di Fakir, ma anche il contesto nel quale i due agenti si sono trovati a operare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fakir, la verità nella bodycam: l'aggressione e i morsi all'agente. E un video lo mostra in stato confusionale prima dell'intervento

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