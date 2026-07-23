Abderrahim Fakir, 42 anni, è morto mentre quattro soccorritori della Croce Rossa tentavano di rianimarlo. Nel video si vede il massaggio cardiaco e la ventilazione, mentre la vittima è tenuta legata a polsi e caviglie. I soccorritori cercano di stabilizzarlo senza successo. La scena si svolge durante i tentativi di soccorso, con Fakir ancora legato mentre vengono effettuate le manovre di rianimazione.

Abderrahim Fakir è rimasto legato a polsi e caviglie mentre 4 soccorritori della Croce Rossa tentavano di rianimarlo con compressioni toraciche e ventilazione. Il legale della famiglia Fakir denuncia: "Avrebbero dovuto liberarlo, il volto era pieno di sangue" Un nuovo video di pochi istanti,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Fakir, il VIDEO dei tentativi di rianimazione del 42enne: il massaggio cardiaco dei soccorritori, "vittima tenuta legata"

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Il nuovo video della rianimazione di Fakir: Legato mani e piedi mentre lo soccorrevano

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C'è un nuovo filmato che riaccende gli interrogativi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto lo scorso 19 luglio in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento della polizia x.com

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