Abderrahim Fakir le manette il massaggio cardiaco e lo spray urticante | l’indagine sull’intervento

Durante un intervento, Abderrahim Fakir è stato messo a terra con le mani e i piedi legati, mentre gli veniva praticato un massaggio cardiaco e una ventilazione con pompa manuale. In quella stessa occasione, sono stati usati uno spray urticante e le manette. La polizia ha documentato che Fakir riceveva assistenza medica mentre era immobilizzato.

A Fakir Abderrahim sono stati applicati il massaggio cardiaco e la ventilazione con la pompa manuale mentre era ammanettato a terra e con un laccio ai piedi. Mentre il primo medico è arrivato in via Svevo al quartiere Pilastro di Bologna mentre il cittadino marocchino stava morendo. E nei filmati si vede che l’agente gli spruzza lo spray urticante a pochi centimetri dalla faccia. Per questo l’uomo motivo aveva macchie marroni scure sul volto, come si vede in un altro video diffuso dall’ Ansa che immortala gli attimi del massaggio cardiaco. E una nuova testimonianza dice che il 42enne «aveva le mani in alto, i piedi scalzi e continuava a urlare: “Aiuto, aiuto, vi prego, per favore”». 🔗 Leggi su Open.online

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