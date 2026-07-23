I filmati degli ultimi novanta minuti di Abderrahim Fakir mostrano scene di delirio, rianimazione e il soggetto tenuto legato anche durante il massaggio cardiaco. Le immagini rivelano un susseguirsi di momenti intensi e disturbanti, con Fakir in stato di agitazione e immobilizzato. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul contesto o sulle cause di quanto accaduto. Le registrazioni sono state rese pubbliche e sono oggetto di analisi da parte delle autorità competenti.

I frame degli ultimi novanta minuti della vita di Abderrahim Fakir si susseguono come in un film. Ogni giorno un nuovo spezzone di immagini aggiunge un tassello. In alcuni video in mano agli inquirenti, che il Corriere ha potuto vedere, Fakir grida aiuto, si porta le mani al capo più volte, come se la testa gli scoppiasse, chiede un’ambulanza, dice frasi del tipo «Mi vogliono ammazzare». Poi si alza, cammina a cagnolino e sbatte forte i pugni alle porte dei garage, si volta e cammina a mani alzate. Sono i minuti precedenti all’arrivo dei poliziotti in via Italo Svevo al quartiere Pilastro, Bologna, domenica scorsa. A pochi passi dal 42enne, scalzo, ci sono tre uomini che restano fermi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Morte di Fakir, i filmati choc: dal delirio alla rianimazione, ecco cosa si vede. «Tenuto legato anche durante il massaggio cardiaco»

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