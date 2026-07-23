Domani sarà effettuata l’autopsia sul corpo di un uomo di 42 anni deceduto dopo un intervento di contenimento da parte di due agenti di polizia. Il medico legale incaricato sarà Valentina Bugelli, già coinvolta in altri casi. I risultati degli esami potrebbero chiarire le cause del decesso. La vicenda riguarda un cittadino di origine marocchina e si inserisce in un procedimento giudiziario in corso.

La vicenda del 42enne di origine marocchina, morto dopo un intervento di contenimento da parte di due agenti di Polizia, potrebbe arrivare ad una svolta con i prossimi esami autoptici previsti per domani. Il pool di professionisti incaricati sono tutti di fuori Bologna, tra Padova, Careggi e Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Fakir, domani autopsia sul corpo del 42enne, medico legale sarà Valentina Bugelli: si occupò del caso Petrolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Greatest Wayne Dyer Lessons on Faith, Purpose and Peace

Notizie e thread social correlati

Caso Fakir, dallo scudo penale alla contenzione: i nodi dell’inchiesta sulla morte del 42enneDurante un intervento di polizia in un quartiere popolare, un uomo di 42 anni è morto.

Caso Fakir, il presidente del 118: “Un medico sul posto avrebbe potuto salvarlo”. Pm acquisiranno le linee guida del Viminale sul contenimentoSe un medico del 118 fosse intervenuto subito sul luogo, Abderrahim Fakir avrebbe potuto essere salvato.

Temi più discussi: Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli.

La morte di Abderrahim Fakir. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra il 42enne marocchino sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura: intervenuti in meno di 1'. Domani l'autopsia Foto A x.com

Morte di Fakir, a Pisa scritte anti-polizia anche sui muri della prefettura reddit

Morte Fakir, nuovi video al vaglio della Procura: Nessuno lo ha aiutato per 30 minutiAcquisiti i filmati dei residenti e la bodycam di un agente per ricostruire la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro di Bologna. L’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso, le ferite riportate e l ... gds.it

Morte Fakir, nuovi video: lo si vede in strada in stato confusionale, poi la rianimazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Fakir, nuovi video: lo si vede in strada in stato confusionale, poi la rianimazione ... tg24.sky.it