Se un medico del 118 fosse intervenuto subito sul luogo, Abderrahim Fakir avrebbe potuto essere salvato. Lo ha dichiarato il presidente della Società italiana sistema 118, aggiungendo che le linee guida del Viminale sul contenimento saranno acquisite dai pm. La dichiarazione si riferisce al caso Fakir, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo. I pm indagheranno anche sulle procedure adottate e sulla tempestività dell’intervento medico.

Se un medico del 118 fosse arrivato tempestivamente sul posto, “con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare “. Lo ha detto all’Ansa Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118. “A fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria – ha spiegato – il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto, a sua stessa tutela e impedendo conseguenze più gravi”. Balzanelli ha inoltre definito “del tutto sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti di contenimento del soggetto in posizione prona con viso e torace schiacciati a terra. Non è mai indicata e può essere letale: riduce la circolazione d’aria nei polmoni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fakir, il presidente del 118: “Un medico sul posto avrebbe potuto salvarlo”. Pm acquisiranno le linee guida del Viminale sul contenimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Maradona: medico: un diuretico avrebbe potuto salvarloDurante l’udienza sul caso relativo alla morte del calciatore, un medico ha affermato che l’utilizzo di un diuretico comune avrebbe potuto...

Confindustria, varate le linee guida del programma e la squadra del presidente designato Matteo ZanettiOggi, durante una riunione del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, il candidato unico Matteo Zanetti ha illustrato le linee guida del suo...

Temi più discussi: Caso Pilastro, bufera politica sulla morte di Abderrahim Fakir; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; In sei coinvolti per la morte di Fakir, il pm applica lo scudo. La famiglia: 'Non indaghi la polizia'; Perché gli operatori sanitari non sono intervenuti durante l'arreso mortale di Abderrahim Fakir: Hanno seguito il protocollo.

Non c’è un modello Ice in Italia, ma monta il caso di Abderrahim Fakir l.euronews.com/KfCi x.com

Morocco Intervenes in the Killing of Abd al-Rahim Fakir in Italy reddit

Fakir morto a Bologna e caso Roggero, Piantedosi rompe il silenzio: l'intervista al TG1Piantedosi interviene sui due casi al centro del dibattito pubblico: la morte di Fakir a Bologna e la vicenda Roggero sulla legittima difesa. notizie.it

Il presidente della Croce Rossa di Bologna: Non potevamo intervenire, nel video si vede solo una parte di quello che abbiamo fatto. Feriti per quello che è successoMarco Gamberini, presidente della Croce Rossa di Bologna, risponde alle critiche e alle offese nei confronti degli operatori e chiarisce: Dieci secondi di un filmato vengono interpretati descrivendo ... corrieredibologna.corriere.it