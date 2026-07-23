Nuovi video mostrano l’uomo solo e sdraiato sull’asfalto, a piedi nudi con le ciabatte accanto, mentre urla e si dimena in uno stato di confusione. I filmati riprendono gli attimi prima dello scontro con le forze dell’ordine, che si è concluso con la sua morte. Sono stati analizzati ulteriori frammenti per chiarire i momenti precedenti alla colluttazione. Le immagini sono state acquisite nelle ore successive all’intervento di rianimazione.

Solo, sdraiato sull’asfalto, a piedi nudi con le ciabatte di fianco, urla e si dimena, in evidente stato confusionale: è ciò che ritraggono i tanti filmati negli attimi precedenti alla colluttazione con i poliziotti poi terminata con la sua morte. E’ il 19 luglio, poco prima delle 13 quandoAbderrahim Fakirviene immobilizzato dagli agenti dopo che l’uomo di origini marocchine si scaglia contro un auto in arrivo. I numerosi filmati girati dai residenti di via Svevo a Bologna sono stati acquisiti dagli inquirenti ai fini delle indagini che dovràaccertare le cause e le circostanze del decesso dell’uomo. Video che si aggiungono ai contenuti della bodycam di uno dei due agenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte di Fakir, al vaglio nuovi video: dal delirio in strada alla rianimazione

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La morte di Fakir è un fatto triste su cui riflettere. La magistratura dovrà capire quali sono le ragioni del decesso. Prima di condannare qualcuno bisogna vedere @Antonio_Tajani #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

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