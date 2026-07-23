Morte di Fakir a Bergamo il presidio Aiuto! Basta!
A Bergamo, diverse realtà hanno organizzato un presidio intitolato “Aiuto! Basta!” in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio durante un fermo di polizia a Bologna. La manifestazione si è svolta in piazza, coinvolgendo cittadini e associazioni. Non sono stati segnalati incidenti o scontri. La protesta è stata organizzata per chiedere maggiore attenzione e cambiamenti nelle modalità di intervento delle forze dell’ordine.
Anche a Bergamo scendono in piazza numerose realtà dopo la vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Giovedì 23 luglio alle 18.30 in Piazza Matteotti, in città, si terrà il presidio “Aiuto! Basta!”, con partecipazione libera e aperta a tutti. Aderiscono: Libertà e Giustizia Bg – Le Veglie contro le morti in mare – Mediterranea EdT BG – Mesa Popular – Libera BG- Alleanza Verdi e Sinistra BG – Rifondazione Comunista circolo “Angelo Pollini” Seriate – Sinistra per un’altra Seriate – Vero Verde – Oltre-Progetto Neomunicipalista Bergamo – Arci Comitato di Bg – Anpi Provinciale – ResQ – Donne in... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Fakir Abderrahim morto ammanettato a Bologna: iscritti poliziotti e sanitari per omicidio colposo
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