Morte di Fakir a Bergamo il presidio Aiuto! Basta!

Notizia in breve

A Bergamo, diverse realtà hanno organizzato un presidio intitolato “Aiuto! Basta!” in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio durante un fermo di polizia a Bologna. La manifestazione si è svolta in piazza, coinvolgendo cittadini e associazioni. Non sono stati segnalati incidenti o scontri. La protesta è stata organizzata per chiedere maggiore attenzione e cambiamenti nelle modalità di intervento delle forze dell’ordine.