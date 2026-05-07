Nella provincia, si indaga su due persone trovate morte per avvelenamento con ricina. La Procura ritiene che una lite tra i familiari possa essere la causa dell’evento. Le autorità stanno esaminando le circostanze e i possibili collegamenti tra le due morti. Al momento non ci sono altri dettagli ufficiali sulla vicenda.

Il movente del duplice omicidio di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte avvelenate dalla ricina a fine dicembre a Pietracatella (Campobasso) per avvelenamento da ricina, potrebbe essere legato a questioni familiari. Gli investigatori continuano a lavorare e ad ascoltare conoscenti e parenti della famiglia. Restano aperte anche altre piste. Morti avvelenate, l’ipotesi di una lite Da fonti investigative, citate da Lapresse, emerge che l’ipotesi del movente della morte per avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella potrebbe essere legato a questioni familiari. Mentre proseguono in Questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti, la Squadra Mobile continua a raccogliere testimonianze e a incrociare dichiarazioni, movimenti e rapporti personali ricostruiti negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la Procura avrebbe scoperto il movente: l'ipotesi della lite

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