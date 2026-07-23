Ai ragazzi ideologici dai in pasto i “poliziotti assassini” e che siamo di fronte a un caso Floyd: in Italia c’è la segregazione razziale. Come no! Bologna è un cantiere, lavori ovunque con armi a portata di mano, un ottimo set cinematografico per scontri che faranno il giro del mondo. Di quello che è successo hanno parlato i principali giornali del pianeta. Della mancanza di un medico, essenziale nel caso Abderrahim Fakir, frega niente a nessuno. Tanto meno delle scelte della Regione Emilia Romagna e del Pd di toglierli dalle ambulanze. Non sono disponibili neanche se insisti, come hanno fatto i poliziotti il 19 luglio, prima della morte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Abderrahim Fakir, è diventato un gioco a squadre, vince chi tira più merda: la mancanza del medico nel soccorso è la causa, non è un incidente, è una scelta, l’ultima catena di un business che si mangia i cittadini

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Morte di Abderrahim Fakir, un amico: «Chi guarda da lontano vede gli scontri, chi vive questo lutto vede prima di tutto una persona che non c'è più. Non è importante oggi sapere com'era Abderrahim, se aveva sbagliato o se aveva dei problemi. In questa storia bisogna chiedersi chi l'ha ucciso e perché»Un uomo è stato ucciso, e le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e i responsabili dell’omicidio.

Leggi anche: Il mancato soccorso medico dietro la morte di Abderrahim Fakir. Pizza, ex presidente dell’Ordine dei medici di Bologna: “I nodi, prima o poi, vengono al pettine”

Temi più discussi: Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online.

C'è un nuovo filmato che riaccende gli interrogativi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto lo scorso 19 luglio in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento della polizia x.com

Il centro della mia città devastato dai violenti dopo la protesta per la morte di Fakir Abderrahim reddit

Morte Fakir, il video del massaggio cardiaco mentre l'uomo è a terraUn nuovo video di circa un minuto mostra Fakir Abderrahim mentre i soccorritori tentano di rianimarlo con un massaggio cardiaco. la7.it

La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, che cosa è successo e quali sono i punti da chiarireLa morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna, il video, le indagini della Procura, l'autopsia e i punti che restano ancora da chiarire ... famigliacristiana.it