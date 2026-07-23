Morte Abderrahim Fakir è diventato un gioco a squadre vince chi tira più merda | la mancanza del medico nel soccorso è la causa non è un incidente è una scelta l’ultima catena di un business che si mangia i cittadini

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La morte di Abderrahim Fakir è legata alla mancanza di un medico durante il soccorso, definita come una scelta piuttosto che un incidente. Si tratta dell’ultima conseguenza di un sistema che privilegia interessi economici a discapito dei cittadini. Nel paese si evidenzia una segregazione razziale, con tensioni che si manifestano anche a Bologna, dove i lavori e le armi a portata di mano creano un clima di scontri destinati a diventare notizia internazionale.

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Ai ragazzi ideologici dai in pasto i “poliziotti assassini” e che siamo di fronte a un caso Floyd: in Italia c’è la segregazione razziale. Come no! Bologna è un cantiere, lavori ovunque con armi a portata di mano, un ottimo set cinematografico per scontri che faranno il giro del mondo. Di quello che è successo hanno parlato i principali giornali del pianeta. Della mancanza di un medico, essenziale nel caso Abderrahim Fakir, frega niente a nessuno. Tanto meno delle scelte della Regione Emilia Romagna e del Pd di toglierli dalle ambulanze. Non sono disponibili neanche se insisti, come hanno fatto i poliziotti il 19 luglio, prima della morte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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