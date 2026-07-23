La sorella di Vincenzo Montella è deceduta dopo aver subito una caduta da una scala in casa. La donna è rimasta in ospedale per quattro settimane prima di perdere la vita. La notizia ha attirato l’attenzione generale, distogliendo temporaneamente l’attenzione dalle partite di calcio e dal Mondiale. La famiglia Montella si trova ora ad affrontare il lutto.

Il calcio e le alterne vicende al Mondiale sulla panchina della Turchia passano improvvisamente in secondo piano davanti al dolore privato di Vincenzo Montella. Dopo un mese di agonia, si è spenta Caterina Montella, sorella del celebre ex attaccante di Roma, Sampdoria e Nazionale. La donna, 65 anni, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì a seguito delle gravissime lesioni riportate per una caduta avvenuta nella sua abitazione di Scisciano, nel Napoletano. L’incidente si era consumato circa quattro settimane fa, quando la donna è precipitata da una scala subendo un violento trauma cranico. Resta da chiarire se la perdita di equilibrio sia stata causata da una fatalità o da un improvviso malore. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Morta la sorella di Vincenzo Montella, la caduta da una scala in casa e il decesso dopo quattro settimane

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Vincenzo Montella ha perso la sorella: Caterina morta dopo un incidente in casaCaterina Montella, sorella maggiore dell’allenatore, è deceduta a causa di un incidente domestico.

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E' morta dopo un incidente domestico la sorella di VINCENZO MONTELLA , CATERINA x.com

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