Caterina Montella, sorella maggiore dell’allenatore, è deceduta a causa di un incidente domestico. La tragedia è avvenuta nella sua abitazione e la causa ufficiale risulta essere un incidente in casa. La notizia è stata diffusa oggi, 22 luglio 2026, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’evento. L’ex calciatore e allenatore, attualmente alla guida della nazionale turca, non ha commentato pubblicamente la vicenda.

Roma, 22 luglio 2026 – Un incidente in casa sarebbe la causa della morte di Caterina Montella, sorella maggiore di Vincenzo Montella, ex calciatore ed ex ct della Nazionale e ora allenatore della Turchia, reduce dai mondiali che si sono appena svolti in America. È proprio a Istanbul che Montella è stato raggiunto dalla drammatica notizia. A rendere noto il lutto è la Federazione turca con un comunicato ufficiale, in cui si esprime vicinanza alla famiglia. “Abbiamo appreso con immensa tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta in ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vincenzo Montella ha perso la sorella: Caterina morta dopo un incidente in casa

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Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia: è scomparsa la sorella Caterina, deceduta a causa delle gravi ferite riportate in un tragico incidente domestico. La notizia è stata resa nota dalla Federazione calcistica turca (TF x.com

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