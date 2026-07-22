La sorella di un noto allenatore è deceduta durante la notte, dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale in condizioni critiche. La donna era stata ricoverata a causa di un grave incidente domestico, avvenuto in casa, e le sue condizioni si erano aggravate nel tempo. La notizia ha portato dolore immediato alla famiglia e a chi conosceva la vittima.

La donna era ricoverata in ospedale in condizioni gravissime dopo un incidente domestico. Ore di immenso dolore per Vincenzo Montella. La sorella Caterina Montella è morta nella notte dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni disperate a seguito di un grave incidente domestico. La donna aveva lottato tra la vita e la morte, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo del calcio, suscitando un’ondata di messaggi di vicinanza nei confronti dell’ex attaccante della Roma e attuale commissario tecnico della nazionale turca. Il messaggio della Federazione turca. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Vincenzo Montella, la tragedia dopo giorni di speranza: è morta la sorella Caterina, il dramma nato da un incidente in casa

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MONTELLA DISTRUTTO DAL DOLORE: È MORTA LA SORELLA CATERINA DOPO IL TRAGICO INCIDENTE DOMESTICO

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