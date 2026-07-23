Monterotondo Morte di Alessandro nella piscina comunale La Procura indaga tre persone per omicidio colposo

Notizia in breve

La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un bambino di 8 anni avvenuta il 22 luglio nella piscina comunale di Monterotondo. Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati. La vittima è stata trovata senza vita in una delle vasche dell’impianto. La magistratura ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.