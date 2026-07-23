Monterotondo Morte di Alessandro nella piscina comunale La Procura indaga tre persone per omicidio colposo
La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un bambino di 8 anni avvenuta il 22 luglio nella piscina comunale di Monterotondo. Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati. La vittima è stata trovata senza vita in una delle vasche dell’impianto. La magistratura ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.
Cronache Cittadine MONTEROTONDO – Con riguardo alla morte del piccolo Alessandro avvenuta ieri, 22 Luglio, all’interno della Piscina Comunale di Monterotondo, la L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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A 24 ore alla tragedia ci sono i primi tre indagati per la morte di Alessandro, il bambino di cinque anni scomparso mentre era al centro estivo e faceva il bagno insieme ad altri 15 coetanei nella piscina scoperta allo stadio del nuoto di Monterotondo facebook
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