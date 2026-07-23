Monterotondo Morte di Alessandro nella piscina comunale La Procura indaga tre persone per omicidio colposo

Da cronachecittadine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un bambino di 8 anni avvenuta il 22 luglio nella piscina comunale di Monterotondo. Sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati. La vittima è stata trovata senza vita in una delle vasche dell’impianto. La magistratura ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

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