a cinque anni annega in piscina a monterotondo tre indagati per la morte di alessandro

Notizia in breve

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo dopo la morte di un bambino di cinque anni, avvenuta in una piscina a Monterotondo. La procura di Tivoli sta indagando sull’accaduto e ha aperto un fascicolo senza aver ancora formulato accuse formali. La morte del bambino è avvenuta durante un pomeriggio trascorso in piscina.