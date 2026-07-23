A cinque anni annega in piscina a Monterotondo tre indagati per la morte di Alessandro
Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo dopo la morte di un bambino di cinque anni, avvenuta in una piscina a Monterotondo. La procura di Tivoli sta indagando sull’accaduto e ha aperto un fascicolo senza aver ancora formulato accuse formali. La morte del bambino è avvenuta durante un pomeriggio trascorso in piscina.
La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di tre responsabili accusati di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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A 24 ore alla tragedia ci sono i primi tre indagati per la morte di Alessandro, il bambino di cinque anni scomparso mentre era al centro estivo e faceva il bagno insieme ad altri 15 coetanei nella piscina scoperta allo stadio del nuoto di Monterotondo facebook
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