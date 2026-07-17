Una bambina di 7 anni è morta annegata in una piscina a Sestri Levante. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta verificando i regolamenti della struttura. La famiglia della vittima si trova in lutto e chiede risposte. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto. La piscina è stata sottoposta a controlli, mentre si attende l'esito delle indagini.

Suisio (Bergamo), 17 luglio 2026 – " Un fatto assurdo e devastante: siamo vicini alla famiglia di Alice, in attesa che venga fatta chiarezza sull'accaduto. In questo momento di grande dolore, tutta la nostra comunità è scossa per quello che è accaduto, un fatto incomprensibile che ha strappato una bambina di 11 anni ai suoi cari e al nostro paese". È il commento di Edoardo Bertuetti, sindaco di Suisio, centro di quattromila abitanti dell'Isola bergamasca dove abita la famiglia di Alice Ferrari, la bambina morta al Gaslini di Genova, questa mattina 17 luglio, dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone del riciclo dell'acqua della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante, dove la ragazza stava trascorrendo le vacanze assieme alla madre e ai due fratelli piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dolore di Suisio per la morte di Alice nella piscina di Sestri Levante: “Vicenda assurda e straziante”. La Procura indaga per omicidio colposo, sotto esame i regolamenti della piscina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri LevanteUna bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata sott’acqua in una piscina a Sestri Levante.

Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina | Aperta un'inchiesta per omicidio colposoUna bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri...

Temi più discussi: Risucchiata dal bocchettone della piscina: non ce l'ha fatta la bimba di Suisio, donati gli organi; L'addio alla Guida suprema dell'Iran, dopo sei giorni si chiude il funerale di Khamenei; Risucchiata in piscina, muore una ragazzina; È morta Alice la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante.

Il dolore di Suisio per la morte di Alice nella piscina di Sestri Levante: Vicenda assurda e straziante. La Procura indaga per omicidio colposo, sotto esame i regolamenti ...La bambina di 11 anni, risucchiata dal bocchettone della piscina, si trovava in vacanza in Liguria con la mamma e i fratelli. L’indagine dovrà appurare se ci siano state negligenze: il regolamento vie ... ilgiorno.it

È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri LevanteLa piccola, dopo 48 ore di tentativi d isperati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gaslini di Genova alla fine non ce l’ha fatta. Il decesso è sopraggiunto questa notte ... msn.com