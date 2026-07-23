Il presidente di Asp Montedomini ha dichiarato che 11 degli 232 immobili di proprietà sono stati destinati ad affitti brevi. La questione ha portato le opposizioni a chiedere una commissione d’inchiesta. La comunicazione è stata resa nota durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di utilizzo degli immobili. Non sono stati forniti dati sui contratti o sulle tariffe applicate.

Durante una conferenza stampa, il presidente di Asp Montedomini, Antonio Frittelli, ha rivelato che 11 unità immobiliari sulle 232 di proprietà, sono state adibite ad affitti brevi. Ma la scelta risale al 2023, "quando si poteva". Ma le opposizioni in consiglio comunale chiedono chiarezza e hanno annunciato il deposito di una delibera per chiedere la costituzione di una commissione d'inchiesta per fare chiarezza sulla gestione del patrimonio immobiliare di Montedomini L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montedomini, presidente ammette: “Affitti brevi, 11 immobili su 232”. Le opposizioni chiedono una commissione d’inchiesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montedomini, parla il presidente: “Solo 11 immobili su 232 destinati agli affitti brevi”L'Asp Montedomini ha annunciato che su 232 immobili, solo 11 sono destinati agli affitti brevi.

Firenze: palazzi di Montedomini in via Guelfa usati per affitti brevi. La sindaca: “Cda interverrà”. Opposizioni all’attaccoLa sindaca di Firenze ha annunciato che il consiglio di amministrazione dell’Asp Montedomini interverrà sui palazzi di via Guelfa, di proprietà...

Temi più discussi: Si allarga l’affaire Montedomini: il rebus di altre nove case trasformate in affitti brevi. Spunta l’ipotesi contenzioso; Firenze, la stoccata di Giani sul caso Montedomini: Non ricapiti mai più. L'assessore va in Consiglio, ma senza censimento; La sorpresa della Curia. Gambelli: Ora l’ascolto. Poi eventuali decisioni.

Montedomini, parla il presidente: Solo 11 immobili su 232 destinati agli affitti breviAntonio Frittelli: Chiederò alla sindaca di incontrarci di nuovo su come possiamo fare a ottimizzare il nostro patrimonio anche in relazione a quella percentuale altissima delle unità immobiliari lib ... msn.com

Affitti Brevi: a Montedomini l'host è pubblicoLa narrazione ufficiale che emana da Palazzo Vecchio è quella di una crociata morale. La Sindaca Sara Funaro e la sua Giunta hanno individuato il nemico pubblico numero uno: la parassitosi degli aff ... nove.firenze.it