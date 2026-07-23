L'Asp Montedomini ha annunciato che su 232 immobili, solo 11 sono destinati agli affitti brevi. La maggior parte delle unità, 78 in totale, sono utilizzate come alloggi sociali per persone in difficoltà o affidate ad associazioni. La percentuale di immobili a uso sociale rappresenta il 34% del totale, risultando la più alta tra le strutture simili. La comunicazione è arrivata dal presidente dell'ente.

Firenze, 23 luglio 2026 – L'Asp Montedomini ha “232 unità immobiliari, di queste 78 pari al 34% sono a uso sociale, ovvero per persone in situazione di disagio o date ad associazioni, ed è di gran lunga la percentuale più alta”. È quanto ha dichiarato oggi il presidente Maurizio Frittelli durante una conferenza stampa dedicata al patrimonio immobiliare dopo le polemiche per gli alloggi dati in affitto e finiti sul mercato delle locazioni turistiche. Il punto sugli immobili. "Gli appartamenti locati ad uso abitativo non residenziale – ha poi specificato sono 30. 23 hanno il Cin, 12 svolgono attività turistico-ricettiva come bed and breakfast e 11 affitti brevi, che sono stati richiesti quando potevano essere concessi e molti di questi risalgono al 2023”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedomini, parla il presidente: “Solo 11 immobili su 232 destinati agli affitti brevi”

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