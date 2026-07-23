La Lega ha chiesto le dimissioni della sindaca in seguito alle questioni sugli affitti turistici nelle proprietà di Montedomini. Le opposizioni hanno inoltre annunciato l’intenzione di avviare una commissione d’indagine sull’argomento. La richiesta di dimissioni è stata presentata come risposta alle problematiche emerse riguardo alla gestione degli affitti. La questione ha portato a un confronto tra le forze di opposizione e l’amministrazione comunale.

La scintilla viene innescata dalla Lega che, sul caso degli affitti turistici nelle proprietà di Montedomini, chiede le dimissioni della sindaca Sara Funaro. E annuncia una mozione di sfiducia. Così, tutto il centrodestra raccoglie il testimone e, pur nella convinzione che i numeri non consentiranno di presentare la mozione (servono almeno 15 firme, ovvero di tutti gli esponenti delle opposizioni, nessuno escluso), punta l’indice su tutti i «fallimenti» di Funaro e spiega che sarà comunque fatto un tentativo per convincere le altre liste all’opposizione a firmare la mozione. E la rivolta non si ferma qui: le opposizioni pensano a una commissione d’indagine. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Montedomini, opposizioni all’attacco: sfiducia e commissione d’indagine

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