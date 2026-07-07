La commissione Covid ha affrontato oggi un'ostruzione da parte delle opposizioni durante la sessione plenaria. Secondo quanto riferito, le opposizioni hanno rallentato i lavori, impedendo il proseguimento delle attività. La questione riguarda il lavoro dei magistrati e delle forze di polizia giudiziaria, che sono stati coinvolti nelle discussioni. Il tema dell’ostruzionismo è stato sottolineato come una pratica ricorrente, secondo le dichiarazioni di un rappresentante di partito di maggioranza.

“L’ostruzionismo delle opposizioni in commissione Covid è ormai una costante. L’ultima testimonianza è avvenuta oggi in plenaria: mentre il centrodestra unito – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – ha convintamente difeso l’operato della commissione e il lavoro dei consulenti sostenendo la necessità di proseguire con le indagini a loro delegate e le escussioni testimoniali, prerogativa delle attività istruttorie di una commissione d’inchiesta, il centrosinistra si è invece opposto. Un atteggiamento, quello delle opposizioni, che non ha precedenti. Finora non si era infatti mai verificata una simile circostanza in nessuna commissione bicamerale d’inchiesta poiché, da quanto è a nostra conoscenza, per decisioni di questo tipo si era sempre raggiunta l’unanimità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Commissione Covid, FdI all’attacco: “Ostruzionismo opposizioni contro lavoro magistrati e Gdf”

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