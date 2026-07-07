Commissione Covid FdI all’attacco | Ostruzionismo opposizioni contro lavoro magistrati e Gdf
La commissione Covid ha affrontato oggi un'ostruzione da parte delle opposizioni durante la sessione plenaria. Secondo quanto riferito, le opposizioni hanno rallentato i lavori, impedendo il proseguimento delle attività. La questione riguarda il lavoro dei magistrati e delle forze di polizia giudiziaria, che sono stati coinvolti nelle discussioni. Il tema dell’ostruzionismo è stato sottolineato come una pratica ricorrente, secondo le dichiarazioni di un rappresentante di partito di maggioranza.
“L’ostruzionismo delle opposizioni in commissione Covid è ormai una costante. L’ultima testimonianza è avvenuta oggi in plenaria: mentre il centrodestra unito – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – ha convintamente difeso l’operato della commissione e il lavoro dei consulenti sostenendo la necessità di proseguire con le indagini a loro delegate e le escussioni testimoniali, prerogativa delle attività istruttorie di una commissione d’inchiesta, il centrosinistra si è invece opposto. Un atteggiamento, quello delle opposizioni, che non ha precedenti. Finora non si era infatti mai verificata una simile circostanza in nessuna commissione bicamerale d’inchiesta poiché, da quanto è a nostra conoscenza, per decisioni di questo tipo si era sempre raggiunta l’unanimità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Covid.
Commissione Covid, avv. Nicoletta Spaziani contro FDI: Per colpa vostra la gente mi vuole sparare
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Commissione Covid, scontro politico: FdI attacca Conte sulle consulenze, opposizioni contro la gestione dell’inchiesta
Commissione Covid, opposizioni denunciano ‘audizioni illecite’ e Lisei (FdI) respinge accuse: ‘Resto’Le opposizioni hanno denunciato le audizioni della Commissione Covid, sostenendo che siano state condotte in modo illecito e violano norme...
Temi più discussi: Commissione Covid, Bignami (FdI) si dimette: esempio per Conte; Commissione Covid, esposto FdI: Conte e Pd rinuncino allo scudo; Commissione Covid, Conte sfida FdI e chiede di essere ascoltato; Il governo nel 2025 ha dato 100 milioni di euro alla società del grande accusatore in commissione Covid (e ospite di Atreju). La transazione prima dell’appello.
Bignami (FdI): Mi dimetto dalla commissione Covid, sia da esempio per Conte. Così cade l'incompatibilità di cui altri si fanno scudo e potrò essere audito #ANSA x.com
Ecco la prima di oggi de Il Tempo AVEVA RAGIONE IL TEMPO. CONTE SI DIMETTE DALLA COMMISSIONE COVID Dopo il nostro appello ai Presidenti delle Camere, raccolto da La Russa e Fontana, ieri FdI ha messo in campo un’efficacissima mossa del ca facebook
Commissione Covid: FdI fa ostruzionismo sull’audizione ConteLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Commissione Covid: FdI fa ostruzionismo sull’audizione Conte pubblicato il 7 Luglio 2026 a firma di Gianluca Roselli ... ilfattoquotidiano.it
Commissione Covid, esposto FdI: Conte e Pd rinuncino allo scudoDell’atto di transazione con la JC Electronics, al ministero della Salute si è occupata la moglie del meloniano Cirielli ... repubblica.it