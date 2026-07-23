Montedomini ha registrato un aumento del 35% negli incassi, raggiungendo circa 2,5 milioni di euro dagli affitti in tre anni. L'azienda utilizza questi fondi per migliorare i servizi offerti ai cittadini e mantenere rette più accessibili. I bilanci mostrano un incremento costante delle entrate derivanti dalle locazioni, che contribuiscono a sostenere le attività e i servizi dell'istituto. I dati sono stati analizzati recentemente e evidenziano una crescita significativa nel periodo considerato.

Firenze, 23 luglio 2026 – Un muscolo potente in grado di macinare fondi da mettere a bilancio per consentire poi di erogare più servizi ai fiorentini, mantenendo rette più soft. Quel muscolo sono i ricavi delle locazioni di Montedomini, l’azienda di servizi alla persona che, nel bilancio di previsione 2026, ha messo in conto di incassare dagli affitti circa 2 milioni e 440mila euro. Che da qui al 2028 potrebbero trasformarsi in 2 milioni e 700mila euro secondo il bilancio di previsione. Un incremento di quasi 700mila euro se paragonato ai 2 milioni e spiccioli messi a consuntivo solo nel 2023. https:www.lanazione.itfirenzecronacala-sorpresa-della-curia-gambelli-ce149892 In pratica un balzo del 35% in 3 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedomini, i bilanci dell’azienda ai raggi X. Dagli affitti due milioni e mezzo. In tre anni incassi su del 35%

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