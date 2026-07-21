Affitti brevi a Firenze Federalberghi sul caso Montedomini | Perchè ci sono situazioni che sfuggono ai controlli?

Notizia in breve

Gli albergatori di Firenze hanno espresso dubbi sulla mancanza di controlli sugli affitti brevi, chiedendosi perché altrove tali verifiche non siano frequenti. Secondo il rappresentante di Federalberghi, gli albergatori sono soggetti a numerosi controlli durante tutta la giornata, ma si chiede perché le stesse verifiche non vengano applicate anche in altri contesti. Ha inoltre commentato che l’opinione generale è a favore di un maggior monitoraggio.