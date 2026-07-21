Affitti brevi a Firenze Federalberghi sul caso Montedomini | Perchè ci sono situazioni che sfuggono ai controlli?
Gli albergatori di Firenze hanno espresso dubbi sulla mancanza di controlli sugli affitti brevi, chiedendosi perché altrove tali verifiche non siano frequenti. Secondo il rappresentante di Federalberghi, gli albergatori sono soggetti a numerosi controlli durante tutta la giornata, ma si chiede perché le stesse verifiche non vengano applicate anche in altri contesti. Ha inoltre commentato che l’opinione generale è a favore di un maggior monitoraggio.
FIRENZE – “Noi albergatori siamo soggetti a tanti controlli, dalla mattina alla sera. Perché altrove questoi controlli non si fanno?”. Bechi ha aggiunto: “L’opinione è evidente che ce l’abbiamo. Che cosa dobbiamo dire? Si denuncia da sola, insomma.”. In generale, ha osservato il presidente di Federalberghi Firenze, “le tariffe che vengono pagate nelle locazioni turistiche sono della civile abitazione, quando noi albergatori paghiamo delle cifre fuori da ogni logica per conferire spesso e volentieri scatole di cartone. C’è una concorrenza sleale legataanche a un’applicazione di regole completamente diverse”. Per Bechi l’intervento restrittivo... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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